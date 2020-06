Cultura

Modica, dopo 100 giorni riapre il Museo del cioccolato: visita via WhatsApp

Giovedì 11 giugno alle ore 10.00, dopo cento giorni di chiusura, riapre al pubblico il Museo del cioccolato di Modica. La direzione del Museo ha stabilito nuove regole per affrontare la ripartenza nel quadro della emergenza Covid 19. Per accedere al Museo occorrerà prenotare la visita via WHATSAPP al numero 347 4612 771 o via mail all’indirizzo museo.cioccolatodimodica@gmail.com . Gli accessi saranno contingentati a fronte di una capienza massima di 20 persone. Per accedere sarà obbligatorio indossare la mascherina a copertura di naso e bocca.La mascherina andrà indossata per tutta la durata della visita e sarà necessario osservare la misura minima di 1 metro di distanziamento. La Direzione del Museo, d’intesa con il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, ha deciso, in segno di gratitudine per il lavoro svolto durante questo periodo di emergenza coronavirus, l’ingresso gratuito per medici, farmacisti, infermieri, personale tecnico e sanitario ausiliario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio nazionale italiano. Ingresso gratuito anche per gli operatori della Sanità Militare dell’Esercito e per il personale della Protezione civile.Alla giornata di riapertura presenzieranno: il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, il Sindaco Ignazio Abbate, l’Assessore alla Cultura Maria Monisteri, sarà l’occasione per illustrare i risultati della campagna “Insieme per la solidarietà”, voluta dall’Esercito e organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP e il Centro Siciliano Sturzo. Gli ospiti saranno accolti dallo staff al completo del Museo e dal Direttore Culturale del Consorzio del Cioccolato di Modica Grazia Dormiente. Gli orari di apertura del Museo sono i seguenti: martedì/sabato ore 10:00 – 14:00 | 16:00 – 20:00 ; domenica ore 10:00 – 13:00. Lunedì apertura a richiesta di gruppi, minimo dieci persone . (Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).