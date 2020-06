Disabili psichici: la mission di Beautiful Days

Attualità

Vittoria - La Cooperativa Sociale Beautiful Days è nata nel maggio 2006. Essa gestisce in provincia di Ragusa dieci comunità alloggio per disabili mentali e delle comunità alloggio per anziani. A chi vive la condizione della disabilità la comunità alloggio dà la possibilità di un percorso che offra concrete risposte per un miglioramento della qualità di vita. Quotidianamente si svolgono tutte quelle attività tipiche di una famiglia: la sveglia mattutina, la colazione, l'igiene personale, la sistemazione della casa, cercando il più possibile di favorire la crescita del livello di autonomia di ciascuno e lo sviluppo delle capacità personali e relazionali.All’interno delle comunità alloggio sono previste anche le attività di socializzazione o delle piccole attività manuali o di artigianato, attività ludiche o ginniche che si svolgono in apposite palestre, mini scuole di ballo, la piscina, corsi di fotografia, gite o passeggiate naturalistiche. Molti progetti sono sostenuti anche dalle donazioni del 5 per mille. Grazie ad esse vengono organizzate varie attività che scandiscono la vita quotidiana degli ospiti. Questo favorisce l’acquisizione di maggiore autonomia personale, ne aumenta l’autostima e consente di superare le difficoltà dovute ad una precedente condizione di isolamento che spesso accompagna le persone con disabilità psichica.“La vita del disabile psichico – spiega il presidente Gianni Salerno – è spesso accompagnata da notevoli difficoltà dal punto di vista dell’inserimento sociale e culturale. Noi cerchiamo di accompagnare tutto questo con una serie di attività e di percorsi che consentano di migliorare le capacità di ciascuno. Attraverso i laboratori di Art-Therapy, sulla scia del pensiero di Franco Basaglia (promotore della Legge di Riforma Psichiatrica in Italia), cerchiamo di trasformare i luoghi di cura in spazi identitari e relazionali. Nel corso dello scorso anno abbiamo realizzato dei laboratori di lettura creativa, in collaborazione con l’associazione Libero Pensiero Bixio64, dedicati soprattutto a persone affette da Alzheimer, durante l’estate scorsa abbiamo partecipato alla manifestazione “Marina in Arte”, al Porto turistico di Marina di Ragusa. Il progetto riabilitativo "Liberamente", nel 2019, ha visto impegnati i nostri ragazzi per diversi mesi, guidati dal fotografo Salvo Marangio.Alla fine è stata allestita una mostra al Castello Henriquez. Altri ragazzi hanno realizzato dei “tappeti di sale”. Il laboratorio curato dalla pittrice Maria Teresa Scarso è dedicato agli ospiti con uno spiccato interesse verso la pittura e il disegno. Cerchiamo di conoscere la cultura, la letteratura e le tradizioni siciliane: abbiamo visitato "La casa del Nespolo" del celebre romanzo “I Malavoglia” di Giovanni Verga ed il Museo dei Pupi Siciliani. Con la visita alla "La Cascina dei Sensi", abbiamo avviato laboratori di Art-Therapy e Musicoterapia immersi nella natura. Tutte queste attività sono sostenute anche dal 5 per mille”. L’emergenza Covid-19 ci ha costretto a limitare queste attività. Ma i progetti continueranno, con una rivisitazione ed una programmazione che consenta di garantire la condizione di sicurezza.“Quando abbiamo fondato Beautiful Days – conclude Gianni Salerno – avevamo questa mission: non volevamo soltanto accogliere le persone con disabilità psichica, ma soprattutto offrire loro una condizione di vita a dimensione familiare, favorire il più possibile l’inserimento sociale, le attività relazionali e la valorizzazione delle capacità e delle diverse potenzialità di ciascuno. L’offerta formativa è varia a diversa delle diverse attitudini e competenze. Chi volesse conoscere i progetti realizzati con le donazioni ricevute, può seguirci sulle pagine social o può contattarci al numero 0932 518651. Il codice per la donazione 5x1000 Irpef è: 01311660888.