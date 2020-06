Coronavirus, a Ragusa la mascherina riutilizzabile che non si getta mai

Attualità

Ragusa - Ora che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il governo nazionale e le Regioni hanno diramato le nuove indicazioni sull’uso in fase 3 delle mascherine per proteggersi dal rischio di contagio dal virus Sars-CoV-2, arriva un aiuto per rispettare le regole di distanziamento sociale: “Drop Mask”, la pratica mascherina che si compra una volta sola e non si getta, leggera, elegante e comodissima, facile da portare per strada, sui mezzi di trasporto pubblico, nei locali della movida, al mare, in vacanza, al lavoro e nelle strutture sanitarie.La Cappello Group di Ragusa, completati i test di laboratorio richiesti dalle autorità competenti e l’iter di certificazione con la registrazione presso il Ministero della Salute, ha rispettato la tabella di marcia e ha avviato a pieno regime la produzione e commercializzazione di “Drop Mask”, la mascherina totalmente “made in Italy”, dall’innovativo design ergonomico a goccia, riutilizzabile all’infinito, dotata di marchio “CE” e certificata come Dispositivo medico in classe 1, brevettata dall’azienda siciliana per design, invenzione industriale e modello di utilità.“Drop Mask”, facilmente lavabile e sanificabile, si è rivelata ai test efficace nella protezione di naso e bocca da particelle volatili nell’aria. Realizzata in elastomero termoplastico morbido e anallergico adatto per il contatto alla cute, “Drop Mask”, nelle due finiture di lancio trasparente e traslucida, funziona con la semplice sostituzione quotidiana del filtro certificato in triplo strato, idrorepellente e quindi adatto anche in spiaggia.La struttura consente l’applicazione della visiera “Shield” a protezione del viso, moltiplicandone così gli usi possibili. Il tutto a costi estremamente ridotti e alla portata di chiunque, come si può evincere sul sito www.dropmask.it , al momento unica vetrina su cui è possibile acquistare il prodotto dispositivo medico. La Cappello Group, che per questa nuova linea dà lavoro già a circa 50 addetti diretti e indiretti, è riuscita a ottimizzare la selezione di materiali italiani di qualità e l’organizzazione industriale, proprio per contenere i costi di produzione e offrire un prodotto eccellente ma anche economico, capace di rispondere al fabbisogno di famiglie e aziende che per affrontare in sicurezza la fase 3 vanno incontro a ingenti spese per l’acquisto di mascherine monouso. Grazie alle sue dimensioni contenute, “Drop Mask” aiuta a proteggersi limitando le interferenze con altri dispositivi di sicurezza come caschi e bardature.Oltre alla protezione propria e dei familiari per strada, sui mezzi di trasporto pubblico, al mare e in vacanza, nei luoghi della movida, sono molteplici le applicazioni di protezione individuale su cui è possibile risparmiare ogni giorno, come cantieri edili, supermercati, uffici, ospedali, Rsa e strutture turistico-ricettive, industriali e artigianali. E, come promesso in occasione dell’annuncio del mese scorso, è stato avviato l’iter di legge per donare i primi pezzi già prodotti a realtà ospedaliere, di Protezione civile, dei soccorritori e delle forze dell’ordine della Sicilia. Nel frattempo, l’azienda ha ricontattato tutti coloro che anche dall’estero avevano inviato mail per prenotare “Drop Mask”, avviando così le prime consegne a domicilio. “Drop Mask” non solo è ideale per proteggere la salute senza soffrire disagi, ma è anche la giusta soluzione per evitare le conseguenze sull’ambiente dello smaltimento quotidiano di miliardi di mascherine chirurgiche monouso.