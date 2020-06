Sicilia

Meteo, maltempo e temporali in Sicilia il 9 giugno: ecco dove Meteo, maltempo e temporali in Sicilia il 9 giugno: ecco dove

Palermo – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 9 giugno, un’allerta meteo gialla in alcune aree della Sicilia. In particolare sul sito della protezione Civile si legge: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.I venti saranno forti occidentali sui settori occidentale e meridionale e molto mosso lo Stretto di Sicilia.