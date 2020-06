Il 19 giugno riapre la Foresteria a Menfi

Sicilia

Menfi, giugno 2020 – Il 19 giugno riapre la Foresteria di Planeta a Menfi, il resort con le sue 14 stanze con terrazzino privato e il ristorante aperto anche al pubblico esterno. La Foresteria è la porta d’ingresso al mondo delle esperienze Planeta: situata nel cuore della costa sudoccidentale della Sicilia, poco distante dalle due cantine, Ulmo e Dispensa, e dall’oliveto di Capparrina, è inserita in un contesto culturale e naturalistico d’eccezione tra il parco archeologico di Selinunte, la Valle dei Templi di Agrigento, il mare incontaminato di Porto Palo e la Riserva Naturale del fiume Belice.Un luogo dove ancora si respirano allo stesso tempo storia e cultura, mare e collina, nell'atmosfera di un'elegante dimora di campagna. Un'oasi di pace, dove gli spazi esterni consentono di immergersi completamente nel silenzio che circonda la struttura, passeggiando nei vigneti circostanti o nel Giardino degli aromi che quest’anno è quanto mai rigoglioso, esploso in tutta la sua energia in questa primavera di forzata chiusura, e ricco di nuove essenze aromatiche che verdeggiano in tutti gli ambienti: dalle camere, alla sala relax e ristorante, fino alla piscina. Non potendone godere nei mesi di lockdown, il Giardino degli aromi è stato il tema dello storytelling #Planetacomestoyou, diffuso sui canali social attraverso ricette, aneddoti e curiosità su molte delle essenze aromatiche che lo popolano.Questo piccolo patrimonio di tradizioni sarà condiviso con gli ospiti della Foresteria che all'arrivo riceveranno un QR-code con il quale accedere e scaricare tutte le informazioni e molto altro ancora. E così le Erbe saranno il leitmotiv del soggiorno in Foresteria: ingredienti al centro delle ricette dello Chef di Casa Planeta Angelo Pumilia, essenze di olii per massaggi, erbe per thè e tisane, elementi decorativi e presto anche molto di più. La Foresteria Menfi offre spazi riservati ed estesi, dando ampia possibilità di scelta ai clienti che potranno godersi una colazione in camera o nell’area piscina, o un pranzo e una cena nel ristorante o nei giardini riservati, o trascorrere una giornata nella spiaggia privata aperta anche al pubblico esterno su prenotazione.Situata all’interno di una pineta secolare, la spiaggia coniuga l’incanto della natura con lo stile e i comfort dei servizi offerti: dotata di ombrelloni e lettini è il luogo perfetto in cui rilassarsi leggendo un libro, sorseggiando un bicchiere di vino, assaporare i semplici piatti a disposizione degli ospiti, con gli ingredienti del territorio al centro delle preparazioni. Il ristorante della Foresteria, che organizzerà gli spazi tra la terrazza e le aiuole del Giardino degli aromi, per garantire il distanziamento sociale tra gli ospiti, punterà su un menù di“ Piatti Signature”e“Menu del giorno” pensato ed elaborato sulla base della spesa quotidiana, in cui però le erbe aromatiche saranno il tocco essenziale dei piatti dello Chef.Rimangono in programma le cooking classes nella cucina del ristorante; mentre la novità sarà l’esperienza #Planetacomestoyou con le cooking class direttamente nelle ville private, sempre guidate dallo Chef Angelo Pumilia, e le formule di asporto e delivery. Per rendere ancora più unica e flessibile l’esperienza in Foresteria si potrà optare tra diversi pacchettisoggiorno: long stay per famiglie e gruppi di amici; Gourmet Bike tour; Planeta senza pensieri (48 ore immersi tra La Foresteria, la spiaggia e le cantine). Il 12 giugno riaprirà anche Palazzo Planeta nel cuore di Palermo, pulsante crocevia di storie e culture millenarie, con i suoi sette raffinati e confortevoli appartamenti che racchiudono l’essenza dell’ospitalità della famiglia.Ad accogliere gli ospiti un kit di benvenuto da Planeta e dalla Foresteria Menfi con i “prodotti della casa”: le erbe del giardino degli aromi, l’olio extravergine di oliva e il vino Planeta, il sale, la marmellata di arance e la salsa di pomodoro de La Foresteria. Per chi lo desidera sarà disponibile un servizio di spesa a domicilio grazie alla collaborazione con il food shop Prezzemolo & Vitale. “Le prenotazioni stanno arrivando – racconta Francesca Planeta, responsabile dell’ospitalità Planeta. Forte è il desiderio di accogliere gli ospiti, con sempre maggiore attenzione alle esigenze di ciascuno: e vederli felici e rilassati ci regalerà emozioni uniche e mai provate prima”