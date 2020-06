Italia

Coronavirus Italia, ecco tutti i positivi Regione per Regione

Roma - Il numero totale degli attualmente positivi al coronavirus è di 35.262, con una decrescita di 615 assistiti rispetto a ieri. Emerge dal bollettino odierno della Protezione civile. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione, sono: 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.