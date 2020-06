Dieta zero carboidrati: come perdere peso senza pane e senza pasta

Salute e benessere

La dieta zero carboidrati per dimagrire prevede un menù senza pane e senza pasta che può far perdere fino a 3 kg in una settimana. La dieta zero carboidrati senza pane e senza pasta non è adatta a tutti ed in particolare non è adatta a chi soffre di aptologie importanti come il diabete e non solo. Ad ogni modo prima di vedere cosa si mangia in uno schema di menù settimanale della dieta zero carboridarti raccomandiamo di consultare prima di cominciare qualsiasi dieta il proprio medico di famiglia. Ma vediamo ora cosa si mangia in uno schema completo di menù della dieta zero carboidrati senza pane e senza pasta per dimagrire fino a 3kg.Lunedì: colazione con latte di mandorle (a basso contenuto calorico) o latte magro. Spuntino: un frutto o frutta secca(pesca, pera, mela, ananas, ecc). Pranzo: Petto di pollo (o tacchino) alla piastra con un cucchiaino l’olio evo, radicchio alla piastra (o invidia). Merenda: uno yogurt magro. Cena: Merluzzo al vapore, verdura lessa (a scelta) con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Martedì: colazione con un bicchiere di latte magro con cacao magro in polvere e frutta fresca. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: Fagioli Spagna lessati al pomodoro / aceto) e zucchine lesse o alla griglia condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: uno yogurt o una spremuta di pompelmo. Cena: spigola/orata/altro pesce al cartoccio con pomodorini.Mercoledì: coalzione con un bicchiere di latte magro/soia. Spuntino: una macedonia di frutta fresca senza zucchero. Pranzo: Filetto o Controfiletto di Vitello (max 300 grammi) con insalata verde mista. Merenda: uno yogurt. Cena: Ricotta di mucca da latte scremato/parzialmente scremato, melanzane grigliate. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte magro/soia. Spuntino: una macedonia senza zucchero. Pranzo: 150 grammi di bresaola. Verdura lessa a scelta (potete pensare anche al broccolo o ai cavoletti di bruxelles in inverno) con un cucchiaino di olio evo. Merenda: una spremuta di arancia senza zucchero.Cena: Spigola alla piastra, asparagi lessi.Venerdì: colazione con unoyogurt magro. Pranzo: frittata di albume e insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 3 mandorle. Cena: Lenticchie lesse (100 grammi), pomodori conditi con un 1 cucchiaino di olio evo. Sabato: colazione con un bicchiere di latte magro/soia, frutta o frutta secca. Pranzo: pollo alla piastra con pomodori. Merenda: 5 noci. Cena: Merluzzo lesso (300 grammi), pomodori e insalata conditi con un cucchiaino di olio evo. Domenica a scelta uno dei mneù della settimana.