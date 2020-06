Dieta dei carboidrati: cosa mangiare per tornare in forma: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta dei carboidrati può far dimagrire di qualche chilo ed aiutare a ridurre il grasso corporeo. Si tratta di una dieta a basso contenuto di carboidrati facile da seguire. Con la dieta a basso contenuto di carboidrati si sfruttano le proprietà di altri macronutrienti, come proteine ​​e grassi, che diventano la principale fonte di energia. Pertanto, è consigliabile moderare le calorie totali in generale, poiché in eccesso impediscono di ottenere buoni risultati. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale della dieta dei carboidrati, giorno per giorno.Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, una tazza di fragole e due uova sode. Pranzo: una porzione di pollo o pesce, pomodoro a fette con olio d’oliva e porzione di legumi. Cena: insalata verde con pezzi di petto di pollo o prosciutto e infuso a piacere. Martedì: colazione con un pompelmo, una fetta di pane integrale con burro di arachidi e caffè a piacere. Pranzo: una bistecca alla griglia, insalata mista con pomodoro, mela verde e tè freddo. Cena: una porzione di tonno con insalata di crescione e infuso. Mercoledì: colazione con uova strapazzate con peperoncino e cipolla, pane tostato e caffè nero. Pranzo: una porzione di petto di pollo arrosto, insalata di lattuga e pomodoro, una fetta di kiwi e tè. Cena: insalata di spinaci e peperoni verdi con formaggio e prosciutto di tacchino, infusione a piacere.Giovedì: colazione con un frullato di fragole e mirtilli con latte di cocco e fetta di pane integrale con formaggio fresco. Pranzo: una porzione di pesce con erbe aromatiche, pomodorini e avocado e infuso a piacere. Cena: un hamburger di carne alla griglia, insalata verde e tè. Venerdì: colazione con mezza ciotola di more, yogurt scremato e noci. Pranzo: una porzione di carne maiale e insalata di lattuga, pomodoro e cipolla. Cena: insalata di tonno, una fetta di pane integrale e un mandarino. Sabato: colazione con un uovo sodo, latte scremato e una tazza di fragole o mirtilli.Pranzo: insalata mista con verdure e noci, una porzione di pesce e tè freddo. Cena: due fette di prosciutto di tacchino, cetriolo con limone e tè a piacere.Domenica: colazione con un bicchiere di yogurt con mandorle e mezza tazza di more. Pranzo: una porzione di salmone, insalata di lattuga e cetriolo, avocado e tè freddo. Cena: insalata mista con fesa di tacchino, infusione e mezzo pompelmo.