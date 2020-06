Salute e benessere

Dieta chetogenica schema: come dimagrire dopo la quarantena Dieta chetogenica schema: come dimagrire dopo la quarantena

La dieta chetogenica è da sempre nota come la dieta ideale per perdere peso velocemente dopo la quarantena. Per perdere peso con la dieta chetogenica basta seguire uno schema dietetico che prevede l’esclusione di alcuni alimenti ed il consumo di altri. me per capire bene come funziona la dieta chetogenica per dimagrire velocemente vediamo come funziona.Il principio di base dellla dieta chetogenica dei 21 giorni e quello di eliminare dall’alimentazione i glucidi (carboidrati e zuccheri), aumentando le quantità di proteine e di grassi. Per farlo occorre effettuare una selezione degli alimenti che possono essere liberamente consumati e di quelli di cui si deve limitare o escludere il consumo.In particolare la dieta chetogenica esclude tutti quegli alimenti che possono contenere zuccheri nascosti come ad esempio succhi di frutta, i quali contengono il 90% di zuccheri aggiunti e solo il 10% di polpa. Attenzione anche agli zuccheri contenuti in caramelle, gomme da masticare, farmaci, integratori, salse ed aceto balsamico. Dallo schema della dieta chetonìgenica inoltre vanno esclusi tutti i legumi e le carote cotte (le quali possono essere ingerite solo in piccole quantità, se crude), banane, ananas, mele, cachi, mango, cereali, patate e i loro derivati. É consentito il consumo libero di tutte le verdure a foglia. Sì ad insalata, broccoli, zucchine, spinaci, cardi, cavolfiori, finocchi, fiori di zucca, radicchio, sedano, peperoni verdi, ravanelli, cime di rapa, coste.Sì a tutte le proteine di origine animale come carne, uova e pesce. Pomodori, zucca, carciofi, fagiolini, melanzane, peperoni rossi e gialli, asparagi, porri e cipolle possono essere consumati ma con la dovuta moderazione. Sì a frutta secca, da consumare però in piccole quantità. La frutta fresca è invece concessa tre volte a settimana. Ma vediamo ora in uno schema giornaliero di menù cosa si mangia nella dieta chetogenica. Esempi schema colazione dieta chetogenica: ecco alcuni suggerimenti di cibi ideali per una colazione associata a questa dieta: due uova sode con contorno di verdure saltate in padella; uno yogurt bianco magro, accompagnato da una piccola porzione di muesli; un avocado al forno; un peperone ripieno con formaggio ed uova; una fettina di pane tostato con cavolfiore, formaggio ed avocado; una tazza di tè verde e due fette biscottate integrali; una frittata ai funghi.Esempi schema pranzo dieta chetogenica: un hamburger di tacchino con contorno di formaggi, funghi ed avocado; 1 porzione insalata di verdure miste con uova sode, formaggi magri e tacchino; una Ceasar Salad con straccetti di pollo; una porzione insalata con tacchino, uova sode, rucola, avocado, gorgonzola e crostini di pane; 1 porzione di salmone alla griglia; una porzione di riso al cavolfiore, formaggi ed erbe aromatiche; una porzione di tonno sott’olio con contorno di pomodori, sedano e finocchi. Esempio schema spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: finocchi o frutta fresca con esclusione di banane, ananas, mele, cachi e mango. Ti ricordiamo di non consumare la frutta per più di tre volte alla settimana.Esempio schema cena dieta chetogenica: una porzione di braciole di maiale con contorno di fagiolini saltati; petto di pollo cotto con aromi di cocco e curry; una porzione di manzo con contorno di verdure miste; salmone grigliato con contorno di spinaci; 4 polpette con contorno di zucchine e parmigiano; una porzione di broccoli e formaggi magri; petto di pollo arrosto con salsa alla panna e broccoli alla griglia. Durate al dieta chetogenica è importante bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua e fare attività sportiva o semplicemente una camminata veloce di almeno 30 minuti al giorno.