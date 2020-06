Ecobonus al 110% per alberghi e residence: escluse case di lusso

Italia

Roma - Ecobonus case al 110% anche per alberghi e residence: escluse case di lusso. Sono alcune riitocchi alla Camera per il decreto di Rilancio. E, fra le misure che subiranno alcune modifiche, si trova anche il superbonus del 110% per gli interventi edilizi mirati al miglioramento energetico degli edifici. A dirlo è laleggepertutti.it, che spiega come - se i correttivi proposti dalla maggioranza avranno il via dal Parlamento - arriveranno importanti novità. La modifica più importante - si legge sul sito di informazione e consulenza legale - dovrebbe essere quella sull'ampliamento dell'agevolazione in termini di durata e di beneficiari."L’idea - spiega laleggepertutti.it - è quella di prolungare il superbonus oltre il 31 dicembre 2021 e di renderlo effettivo per tutto il 2022. Inoltre, potranno accedere Enti non commerciali, Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, strutture turistiche come alberghi e residence e loro pertinenze nell’esercizio di attività d’impresa, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche. Diminuiranno - si spiega ancora - i vincoli per gli interventi su edifici tutelati dai beni culturali e lo sconto del 110% si applicherà anche alle seconde case, ma solo per due unità per ogni contribuente, e con l’esclusione delle case di lusso (quelle, cioè, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9).Per le delibere dei lavori, infine, si ammettono le assemblee condominiali online".