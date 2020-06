Modica, approvato progetto restyling di piazzale Falcone Borsellino

Economia

Modica - Piazzale Falcone- Borsellino, attuale capolinea degli autobus extraurbani e turistici nonché porta di ingresso al centro storico di Modica, cambierà radicalmente aspetto. E’ stato approvato il progetto di rifunzionalizzazione che prevede la realizzazione di un info point turistico, di uno spazio espositivo per le aziende del territorio, di un deposito bagagli e di una nuova disposizione di parcheggi. Il progetto, elaborato dall’Assessore Linguanti in collaborazione con il responsabile dell’ufficio manutenzioni Giorgio Scollo, partecipa al bando “Programma Sviluppo Rurale Regione Sicilia del Parlamento Europeo – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala” per un ammontare che supera di poco i 255.000 euro.“L’infopoint sarà la nuova porta di accesso per i turisti al cuore del nostro centro storico. Oltre a rappresentare un utile servizio di informazione, svolgerà compiti importanti per la crescita turistica ed economica del nostro territorio come lo spazio espositivo per i prodotti tipici che permetterà a tante aziende di farsi conoscere e di presentare il proprio lavoro ai turisti. La struttura dovrà essere obbligatoriamente gestita da privati che verranno individuati tramite apposito bando pubblico”.