Dieta senza zuccheri dopo la quarantena: ecco come tornare in forma

La dieta senza zuccheri per tornare in forma dopo la quarantena è semplice da seguire. La dieta senza zuccheri aiuta a dimagrire velocemente eliminando dal proprio regime alimentare alcuni alimenti. In particolare durante la dieta senza zuccheri sono da evitare tutti gli alimenti contenenti zuccheri raffinati, come quelli a base di farina bianca, i dolci, il pane bianco, la frutta candita e alcuni tipi di frutta fresca che vantano un elevato apporto glicemico. Devono essere assolutamente aboliti, inoltre, i prodotti confezionati troppo lavorati che segnalano la presenza di zuccheri aggiunti, spesso presenti in diversi surgelati, nei biscotti, nei prodotti da forno e nei succhi, nelle barrette energetiche e anche in alcuni tipi di yogurt.La dieta senza zuccheri include nello schema alimentare i carboidrati derivati da fatine integrali contenenti fibre e caratterizzati da un indice glicemico inferiore, la verdura, i formaggi magri che non sono stati arricchiti di zucchero, la frutta sebbene consumata con moderazione, i legumi, i latticini, le uova, carne e pesce fresco. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta senza zuccheri dopo la quarantena per tornare in forma velocemente. Esempio menù giornaliero: colazione con un caffè o tè rigorosamente non zuccherati accompagnati da due fette biscottate integrali, oppure da quattro biscotti secchi privi di zuccheri aggiunti.Spuntino: uno yogurt bianco o un frutto di stagione. Pranzo: una prozione di riso integrale e verdure a piacere, crude o cotte. merenda: una spremuta d’arancia o un frutto di stagione. Cena: una porzione di carne o di pesce cucinati senza grassi eventualmente sostituiti da una porzione di ricotta, mozzarella, fiocchi di latte da accompagnare con un piatto di verdura scelta a seconda delle preferenze personali. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di nchiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta senza zuccheri non è adatta a chi soffre di patologie imporntanti e alle donne in gravidanza.