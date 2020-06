Dieta dimagrante settimanale: menÃ¹ della salute

Salute e benessere

La dieta dimagrante settimanale ideale per dimagrire in salute è la dieta Mediterranea. E’ una dieta amata da medici e nutrizionisti in quanto fa bene alla salute e prevede il consumo di una grande varietà di alimenti salutari. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo settimanale, giorno per giorno, della dimagrante Mediterranea. Lunedì: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: verdura a piacere, 100 gr di mozzarella, 30 gr di gallette di riso, 15 gr di olio d'oliva. Spuntino: 100 gr di frutta fresca. Cena: verdura a piacere, 100 gr di fesa di tacchino ai ferri, 15 gr di gallette.Martedì: colazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: verdure a piacere, 60 gr di riso o farro, 15 gr di olio d'oliva, 100 gr di gamberi sgusciati. Spuntino: 100 gr di frutta fresca. Cena: 120 di salmone al vapore, verdure a piacere, 10 gr di olio di oliva, 15 gr di gallette di riso. Mercoledì: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: insalata a piacere, pomodori a piacere, 100 gr di feta, 15 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integrale. Spuntino: 100 gr di frutta fresca. Cena: 120 gr di petto di pollo al forno, 15 gr di gallette di riso, 10 gr di olio d'oliva.Giovedì: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: verdura a piacere, 60 gr di semolino, 100 gr di tonno al naturale, 30 gr di pane integrale, 15 gr di olio d'oliva. Spuntino: 100 gr di frutta fresca.Cena: lenticchie secche 40 gr, verdura a piacere, 10 gr di gallette di riso, 10 gr di olio extra vergine d'oliva. Venerdì: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: 120 gr di ceci in scatola scolati, verdure a piacere, 20 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integrale. Spuntino: 100 gr di frutta fresca. Cena: 200 gr di sogliola, 15 gr di cracker, 10 gr di olio d'oliva, verdure a piacere.Sabato: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: 150 gr di petto di pollo al forno, verdure a piacere, 15 gr di gallette, 10 gr di olio extra vergine d'oliva. Spuntino: 100 gr di frutta. Cena: pizza margherita, verdure a piacere. La domenica il menù è libero ma naturalmente non si deve esagerare per non far sfumare i sacrifici della settimana.