Italia

Coronavirus in Italia: tutti i positivi Regione per Regione

Roma - Altri 72 morti per coronavirus in Italia. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 33.846, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore si registrano 270 nuovi casi di contagio. Complessivamente il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia è di 234.801. I guariti sono 165.078, con un incremento di 1.297 unità rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 35.877, vale a dire 1.099 in meno rispetto a 24 ore fa. In isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi 30.582 persone (pari all’85% degli attualmente positivi), mentre 5.002 sono ricoverate con sintomi.In terapia intensiva in pazienti sono 293 (-23 rispetto a ieri); 5.002 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 299 pazienti rispetto a ieri; 30.582 persone,, sono in isolamento. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.499 in Lombardia, 4.167 in Piemonte, 2.416 in Emilia-Romagna, 1.164 in Veneto, 785 in Toscana, 245 in Liguria, 2.697 nel Lazio, 1.195 nelle Marche, 738 in Campania, 758 in Puglia, 104 nella Provincia autonoma di Trento, 866 in Sicilia, 161 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 100 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 60 in Sardegna, 12 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 121 in Molise e 17 in Basilicata.