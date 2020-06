Ragusa, domenica riaprono supermercati, centri commerciali ed outlet

Economia

Ragusa - Oggi è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 511, il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, con la quale si ordina che tutti gli esercizi commerciali (supermercati, centri commerciali ed outlet), compresi quelli di “vicinato”, la cui chiusura è stata disposta con l’articolo 12 dell’Ordinanza n. 22/2020 del Presidente della Regione Siciliana, hanno facoltà di aprire al pubblico anche nelle giornate domenicali a partire dalla prossima domenica 7 giugno 2020 e fino alla vigenza della citata Ordinanza n. 22/2020.Il provvedimento che richiama il DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati, l’art. 12 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020 e la circolare n.20 del 05.6.2020 del Responsabile della Protezione Civile Regionale, prevede che le predette attività sono tenute a rispettare e far rispettare gli obblighi previste nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e che tutti i visitatori/clienti hanno obbligo di indossare la mascherina come indicato all’art.3 del DPCM del 17 maggio 2020