Ragusa, da domani potranno aprire le attività commerciali

Economia

Ragusa - Da domani, 7 giugno, tutte le attività commerciali potranno aprire anche la domenica nel rispetto delle misure di contenimento. La Protezione civile della Regione Siciliana, con propria circolare n. 20 del 5 giugno ha precisato che tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di “vicinato”, la cui chiusura è stata disposta con l’articolo 12 dell’ordinanza n. 22 del presidente della Regione Siciliana, hanno facoltà di aprire al pubblico anche nelle giornate domenicali a partire da domenica 7 giugno 2020 e fino alla vigenza della citata ordinanza n. 22. A darne comunicazione il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti.Naturalmente le disposizioni riguardano anche l’area iblea. “Già da questa domenica, quindi – precisa Manenti – tutte le attività commerciali del territorio provinciale di Ragusa potranno aprire nel rispetto delle misure di contenimento del contagio e delle linee guida previste per le differenti attività commerciali. Vale la pena di chiarire che il tema delle aperture domenicali sarà ampiamente ridiscusso nei competenti tavoli. Sarà presidente il presidente regionale Francesco Picarella assieme al sottoscritto in qualità di vicepresidente regionale.Siamo certi che i grandi mutamenti scatenati dalla pandemia ci porteranno a trovare soluzioni condivise anche con le parti sociali al fine di armonizzare le norme che forse oggi non rispondono in pieno con le esigenze del mercato”.