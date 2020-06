Cronaca

Arrestata una ladra a Pozzallo

Pozzallo - Nella giornata di ieri, un gruppo di cittadini segnalava alla Locale Stazione dei Carabinieri la presenza di una signora che con fare invadente si accingeva ad entrate in un'abitazione di un'anziana. Prontamente, una pattuglia dei Carabinieri, affiancata da un’altra pattuglia dei Vigili Urbani, si è messa alla ricerca della segnalata. Contemporaneamente, sempre alla Stazione dei Carabinieri, perveniva la segnalazione di un furto di un paio di scarpe da un negozio del centro storico. La signora veniva subito individuata, fermata e trasferita alla Caserma dei Carabinieri di Pozzallo. Veniva eseguita una perquisizione, in cui venivano scoperte un paio di scarpe appena rubate, un’arma bianca non consentita.Un complimento mio personale va a tutti militari che sono stati impegnati in questa operazione e a quelli che quotidianamente assicurano il controllo del territorio della nostra città. La signora è stata denunciata a piede libero e gli è stato imposto il divieto di dimora nella città di Pozzallo.