Attualità

Vittoria, riapre la Villa comunale ma resta il divieto di assembramenti

Vittoria - Dopo mesi di chiusura la villa di Vittoria torna ad essere fruibile. Chi si recherà nei giardini pubblici dovrà comunque rispettare la distanza di sicurezza con le altre persone, anche con gli amici. Dopo la manutenzione del verde e la ristrutturazione dei servizi igienici, la Commissione straordinaria si appresta a restituire l'area di via dei Mille ai cittadini. Gli ingressi non saranno contingentati, ma saranno regolamentati dagli addetti che controlleranno l'afflusso degli utenti al fine di non creare assembramenti. Rimane per il momento inibita l'area giochi per bambini.Sarà obbligatorio indossare la mascherina così come prevede il decreto emanato dal governo e le prescrizioni previste. L'area riservata alle attività ludico-sportive sarà limitata esclusivamente nella zona del boschetto. I cancelli apriranno, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 8 e chiuderanno alle ore 20. Sabato e domenica dalle ore 8 fino alle 22.