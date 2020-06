Modica, sindaco ringrazia associazioni di volontariato

Attualità

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha incontrato a Palazzo San Domenico i responsabili delle Associazioni di Volontariato che hanno lavorato senza interruzioni nei mesi dell’emergenza sanitaria più acuta per aiutare la popolazione costretta a rimanere a casa. Erano presenti i rappresentanti della Misericordia, della Protezione Civile comunale, dell’Anffas e dell’Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo, le quattro associazioni che più di ogni altro si sono spese in questi particolari mesi. “Loro, insieme al personale sanitario e alle forze dell’ordine, sono stati i veri protagonisti di questo momento storico – commenta il Primo Cittadino – perché non si sono risparmiati un secondo, non hanno avuto paura del virus, hanno continuato a svolgere il proprio compito senza mai avere un ripensamento.Grazie a loro abbiamo potuto erogare tantissimi servizi alla popolazione, dal servizio Pronto Spesa a quello Pronto Farmaco, passando per le analisi a domicilio, il servizio di pattugliamento del territorio e l’assistenza generica alla popolazione. Ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, abbiamo compreso il reale valore delle associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio. Ho voluto incontrare i vertici per dire grazie e per portare questi miei ringraziamenti direttamente a ogni singolo volontario”.