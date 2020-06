Attualità

Incendio barconi migranti a Lampedusa, solidarietà del sindaco di Pozzallo Incendio barconi migranti a Lampedusa, solidarietà del sindaco di Pozzallo

Pozzallo - Intendo manifestarti la mia incondizionata solidarietà per gli atti incendiari che in questi giorni si sono verificati nella tua “terra ospitale”, sicuramente opera di una sparuta minoranza che non riuscirà ad intaccare l’immagine di solidarietà che caratterizza Lampedusa. L’uso della violenza, condannabile sempre e comunque, è reso ancor più grave dal momento particolare nel quale viviamo e dalle difficoltà che l’intero pianeta sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19. Sono certo che riuscirai, insieme alla stragrande maggioranza dei tuoi concittadini con i quali gli abitanti di Pozzallo hanno in comune la cultura dell’accoglienza, a superare anche questi incidenti di percorso e a ribadire con rinnovata convinzione lo spirito che anima la tua comunità.Credo di interpretare anche i sentimenti dei miei concittadini nel ribadirti la vicinanza della città di Pozzallo nell’augurarti un cammino più sereno.