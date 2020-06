Italia

Bonus da 1.000 euro a maggio: ecco a chi spetta e come averlo Bonus da 1.000 euro a maggio: ecco a chi spetta e come averlo

Roma – Il bonus da 1000 euro di maggio ovvero il vecchio bonus da 600 euro di marzo e d aprile sarà erogato per i lavoratori autonomi e Partita Iva che dimostreranno di aver registrato una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020. Al momento non è stata ancora annunciata una data di quando sarà ergoato il bonus da 1000 euro, si sa solo che con ogni probabilità andrà ad una minore platea di persone. Ora vediamo le categorie dei lavoratori che possono richiedere il bonus da 10.00 euro e la domanda e la procedura da seguire per poterlo ricevere.Bonus da 1.000 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuto un Bonus 1000 euro per il mese di maggio 2020. È necessario presentare all’INPS la domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti. Bonus da 1.000 euro ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 del Bonus 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio.Bonus 500, 600, 1000 euro: la procedura per richiederlo all’INPS. La richiesta può essere inoltrata tramite i servizi INPS online tramite:PIN, Spid,CNS – Carta nazionale dei servizi,Contact center INPS (al numero 803.164 gratis da telefono fisso o allo 06. 164.164 da cellulare a pagamento, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14),Carta di identità elettronica.