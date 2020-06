Ispica, sabato 6 giugno torna la Fiera mercato

Appuntamenti

Ispica - Riprende domani sabato 6 giugno ad Ispica la Fiera mercato di via Dell’Arte e adiacenze. Il tradizionale appuntamento con le bancarelle con ogni tipo di merce era stato sospeso per l’emergenza sanitaria. Domani riprenderà con una serie di misure che riguarderanno il contingentamento e il divieto degli assembramenti. A tal fine entrata e uscita saranno controllate e differenziate: si entrerà nel mercato da via Dell’Arte, all’incrocio con via Brescia; l’uscita si troverà invece in via Della Pittura all’incrocio con via Degli Studi.Per un maggiore controllo del flusso dei visitatori, che dovranno procedere a senso unico dall’entrata in direzione dell’uscita, non sarà possibile la circolazione pedonale e veicolare nelle vie Delle Lettere, Delle Scienze, Della Tecnica e Della Poesia: potranno circolare solo i residenti. All’interno della fiera obbligatori la mascherina e i guanti o il gel disinfettante qualora si debba toccare la merce esposta. La Polizia municipale e i volontari di Protezione civile controlleranno gli accessi e lo svolgimento all’interno per evitare che ci sia una concentrazione eccessiva di persone davanti ad ogni singola bancarella e che sia assicurato il distanziamento fisico. Misure precauzionali dovranno prendere anche i commercianti.È stata ferma intenzione dell’Amministrazione comunale riprendere la Fiera mercato per dare un segnale di normalità, sia pure nella condizione di convivenza con il virus che rende necessarie alcune precauzioni. Come consuetudine, la Fiera mercato tornerà a svolgersi il terzo sabato del mese, 20 giugno.