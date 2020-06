Rimedi naturali

Maschera viso fai da te contro brufoli e punti neri Maschera viso fai da te contro brufoli e punti neri

Ragusa - Tra le maschere viso fai da te c’è ne una ideale da preparare contro brufoli e punti neri. La maschera si può preparare in pochi minuti a casa e con semplici ingredienti naturali. Ma vediamo cosa occorre per realizzare una maschera contro brufoli e punti neri: due cucchiai di bicarbonato e due di succo di limone fino a creare una consistenza cremosa da spalmare sulle zone interessate con movimenti circolari, lasciando agire per circa 10 minuti. Dopo il tempo di posa risciacquare con acqua tiepida e tamponare con un asciugamani morbido.Utilizza un fluido idratante e purificante. Il bicarbonato ha una leggera azione esfoliante mentre, il limone aiuterà la pelle a rigenerarsi.