Modica, distacco di stucchi nella chiesa di San Giorgio

Modica - Sopralluogo questa mattina presso la Chiesa di San Giorgio per constatare di persona la reale entità del danno agli stucchi, una cui parte ieri è precipitata al suolo. Il Sindaco, accompagnato dagli assessori Linguanti e Belluardo, ha potuto appurare come il distacco si sia verificato nelle parti che sono state già oggetto di ristrutturazione da poco tempo. Un dato questo che ha lasciato molto amareggiato il Primo Cittadino modicano: “Ho condiviso la mia amarezza con il Sovrintendente Giorgio Battaglia che ho sentito telefonicamente dando la mia totalità disponibilità e dell’Amministrazione nel collaborare a tutti i livelli per intervenire nuovamente sulla zona incriminata.Spero che la Sovrintendenza, tramite la direzione dei lavori, faccia luce sulla bontà dell’intervento di restauro realizzato non più tardi di 10 mesi fa. Sono certo che questo Sovrintendente riuscirà ad intervenire a tutti i livelli per programmare un’opera di ristrutturazione globale del nostro Duomo. Ribadiamo la nostra massima disponibilità anche a cofinanziare interventi urgenti che la Diocesi insieme alla Sovrintendenza devono necessariamente mettere in campo in tempi brevi”.