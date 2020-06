Dieta del dottor Nowzaradan, famosa dieta per dimagrire 10 chili: ecco come

Salute e benessere

La famosa dieta del Dottor Nowzaradan è un percorso alimentare che riesce a far dimagrire fino a 10 chili. La dieta è stata ideata dal celebre medico di origini iraniane, reso noto dal programma televisivo Vite al limite. Il regime alimentare della dieta Nowzaradan è un regime alimentare low carb che prevede il consumo di un’alimentazione giornaliera di 1200 calorie. La dieta si basa su alcune regole fondamentali per perdere peso rapidamente e tra quelle più importanti va evidenziata quella relativa al numero di pasti da effettuare durante la giornata, che devono essere frugali ma frequenti.Ma vediamo come funziona la dieta del dottor Nowzaradan. La dieta Nowzaradan elimina completamente ogni genere di carboidrato, dalla pasta al pane: si tratta di un regime che prevede l’assunzione quasi esclusiva di verdure e ortaggi, a cui si possono accompagnare le proteine. La perdita di peso è dovuta proprio alla riduzione repentina di carboidrati, cibo fritto e alcuni tipi di zuccheri. Il dottor Nowzaradan consiglia sostenere diversi pasti frugali durante la giornata, aumentando la frequenza per migliorare l’attivazione del metabolismo. La prima parte del regime alimentare è piuttosto intensa, la seconda invece conservativa. Come nella maggior parte delle diete si tratta di sostenere un regimo di attacco e uno di sostentamento.Non basta seguire scrupolosamente la dieta ma bisognerà sottoporsi a controlli frequenti e fare un’intensa attività fisica per aiutare il corpo nel percorso di perdita del peso. Le visite dallo specialista sono rese necessarie dalla drasticità del regime alimentare. Una attenzione particolare è rivolta all’apporto idrico, che non deve mai essere inferiore a 2 di acqua al giorno. Bevande zuccherate o frizzanti sono del tutto bandite, così come fritti, dolci e snack di vario tipo. Occorre molta forza di volontà ma il risultato è garantito.Ma cosa si mangia nella dieta del dottor Nowzaradan? Eccoquali alimenti sono consentiti. Via libera alle verdure: da preferire zucchine, ma anche i broccoli, i cavolfiori e l’insalata. Per quanto riguarda la carne, ricordiamo che la quantità consentita è di circa 140 grammi al giorno.La dieta in questione esclude le carni fritte e consiglia di concentrarsi su quelle magre, meglio se bianche. Sui condimenti c’è meno scelta: sono ridotti all’osso e includono prevalentemente olio di oliva e avocado. Il pesce viene incluso nella dieta Nowzaradan, ad esclusione di sardine e salmone perché sfortunatamente portano carboidrati, assolutamente banditi. Le quantità specifiche dipendono dall’apporto calorico, dalle 1200 alle 800 calorie. Si consiglia, in generale di assumere 1 cucchiaino di olio a pasto e di consumare bevande come multi vitaminici con vitamine A, D ed E e tisane sgonfianti. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico. La dieta del dottor Nowzaradan non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie e alle donne in gravidanza.