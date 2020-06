Bonus da 600 euro, Inps riesame domande escluse a marzo: ecco i ripescati

Italia

Roma – Buone nuove sul bonus da 600 euro per autonomi, l’Inps annuncia il riesame di alcune domande precedentemente escluse nella fase 1 con il Decreto Cura Italia. Il Governo, nello specifico, ha deciso di andare incontro a tutti i possessori di partita Iva che erano stati ingiustamente esclusi dall’erogazione del bonus a marzo. Giugno, quindi, si apre con un riesame delle domande: attualmente sono 42 mila quelle su cui l’Inps presto si esprimerà. Con il decreto Rilancio l’Esecutivo ha deciso di estendere l’indennità Covid-19 anche ai lavoratori del mondo dello spettacolo, precedentemente esclusi.I professionisti, che devono risultare iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, per poter beneficiare del bonus 600 euro devono: aver dichiarato un reddito non superiore a 50 mila euro nel 2019 e aver versato almeno 30 contributi giornalieri nello stesso anno di imposta; oppure aver dichiarato un reddito non superiore a 35 mila euro nel 2019 e aver versato almeno 7 contributi giornalieri nello stesso anno di imposta. Questi, come tutti gli esclusi poi “recuperati” dall’ultimo decreto, riceveranno l’indennità relativa al mese di marzo a seguito del riesame Inps.L’indennità di 600 euro di aprile, invece, sarà riconosciuta in automatico.