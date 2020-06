Bonus da 600 euro, Inps: anche per stagionali e titolari assegni invaliditÃ  esclusi

Italia

Bonus da 600 euro, Inps: anche per stagionali e titolari assegni invalidità esclusi Bonus da 600 euro, Inps: anche per stagionali e titolari assegni invalidità esclusi

Roma – Il bonus da 600 euro di marzo ed aprile andrà anche ai lavoratori stagionali e ai titolari di assegni di invalidità esclusi con il Decreto Cura Italia. Le domande potranno essere effettuate entro l’8 giugno. Questi esclusi in un primo momento, sono tra i circa 42mila lavoratori che ora sono oggetto di riesame da parte dell’Inps. Lo comunica l'istituto di previdenza, precisando che si tratta di 19mila istanze di titolari di assegno ordinario di invalidità e di 23mila stagionali.Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020. Chi ha assegno di invalidità e non ha ancora fatto domanda (prima era incompatibile), potrà farlo fino a lunedì 8 giugno.