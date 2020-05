Dieta di giugno per dimagrire: menÃ¹ facile e rapido

Salute e benessere

Dieta di giugno per dimagrire: menù facile e rapido Dieta di giugno per dimagrire: menù facile e rapido

La dieta di giugno per dimagrire per l’estate 2020 è semplice da seguire. E’ una dieta che si basa sul consumo di molta frutta di stagione dalle fragole alle albicocche al melone e alle pesce. La dieta di giugno è una dieta ipocalorica e leggera. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo di due giorni. Lunedì: colazione con un caffè o tè, un bicchiere di latte parzialmente scremato, biscotti integrali. Spuntino: fragole. Pranzo: fagioli in umido con salsa di pomodoro, pane di segale e insalata mista. Merenda: albicocche. Cena: petti di tacchino allo zenzero e rosmarino, spinaci novelli in insalata e pane di grano duro.Martedì: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro alla frutta e una fettina di pane integrale tostato con 1 cucchiaino di miele. Spuntino: pesche. Pranzo: filetti di orata al vapore su letto di scarola e olive (4 a testa) saltate in padella e una fettina di pane integrale. Merenda: ciliegie. Cena: miglio condito con fiori di zucca e zucchine, ravanelli, rucola e robiola. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta di giugno è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.