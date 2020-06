Tisane anticellulite a giugno: ecco quale scegliere

Rimedi naturali

Le tisane per combattere la cellulite a giugno sono quelle drenanti. Ci sono diverse tisane che possono aiutare a combattere la ritenzione idrica, vediamo quali scegliere. Le tisane lipolitiche sono a base di estratti di tè verde (noto per le sue proprietà purificanti) e caffeina. Il loro compito è quello di stimolare il metabolismo, contrastando la formazione degli accumuli adiposi. Le tisane anticellulite comprendono anche quelle che stimolano la microcircolazione garantendo un’azione protettiva dei vasi sanguigni, e alleviano lo stato di infiammazione.In aggiunta, le tisane anticellulite, oltre a favorire l’eliminazione di scorie e di liquidi in eccesso apportano numerose virtù all’organismo. Per preparare le tisane anticellulite basterà seguire delle semplici ed utili accortezze. Una volta che si hanno a disposizione le erbe desiderate basterà eseguire lo stesso procedimento della preparazione di un semplicissimo tè o camomilla. Gli occorrenti necessari sono un pentolino e dell’acqua dove far bollire le erbe per alcuni minuti per poi filtrare il tutto. Le tisane anticellulite possono essere di varie tipologie ed ognuna di esse può celare numerose virtù. Gli infusi più indicati per contrastare questo inestetismo sono la tisana al sambuco, all’equiseto, al basilico e al tè verde.Quest’ultime due sono note per la loro forte funzione drenante. Poi vi è anche la tisana alla quercia marina, al finocchio, all’ortica e al limone.