Economia

Coronavirus Ragusa, acconciatori dicono grazie al personale sanitario: ecco come

Ragusa - L’associazione territoriale di Ragusa della Cna acconciatori ha promosso una iniziativa in favore del personale sanitario, delle forze dell’ordine, della protezione civile e di quanti sono stati impegnati in prima linea a combattere, in questi mesi, il coronavirus. A darne comunicazione il portavoce territoriale Guglielmo Trovato e la responsabile Antonella Caldarera. Gli associati che hanno aderito all’iniziativa, infatti, offriranno gratuitamente, dal 1 al 30 giugno, uno dei servizi che il personale in questione richiederà di svolgere in uno dei saloni di acconciatura del territorio. Un piccolo segnale come riconoscimento per il lavoro svolto a favore di tutta la comunità.L'impresa aderente all'iniziativa affiggerà in vetrina e nei saloni la locandina Cna con lo slogan “Il nostro modo per dirvi grazie”. Chi è interessato a usufruire gratuitamente del servizio in questione lo potrà fare semplicemente mostrando il tesserino in proprio possesso.