Ricetta proteica light con zucchine: ideale per la dieta

La frittata con zucchine è una ricetta proteica ideale per la dieta dimagrante. E’ una ricetta light con poche calorie con ingredienti semplici e soprattutto economici. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara. Ingradienti: 250 g zucchine, un uovo, 50 g Yogurt greco, sale, curry, erba cipollina. Vediamo ora come di prepara: grattugiare le zucchine con la grattugia a fori larghi, metterle a scolare in uno scolapasta per 30 minuti, in modo che perdano un po’ dell’acqua contenuta al loro interno. Dopo il tempo di riposo nello scolapasta, strizzare bene le zucchine così da eliminare anche altri residui di acqua.Poi mettete un uovo in un tegame , lo yogurt e le zucchine tritate.Aggiustare di sale, pepe nero e spezie a piacere e mescolare bene il tutto.Riscaldare bene una padella antiaderente e, quando sarà ben calda, ungerla con un filo di olio di oliva. Versare il composto della frittata di zucchine nella padella, coprire con il coperchio e cuocere la frittata a fuoco medio alto, fino a che non sarà ben dorata sul fondo. Infine capovolgere quindi la frittata di zucchine light, aiutandosi con un piatto o con il coperchio, ungere di nuovo la padella con un filo di olio di oliva e cuocere la frittata anche dall’altro lato, senza coperchio e a fuoco medio. Pronta da servire e gustosa da mangiare durante una dieta proteica.