Dieta piÃ¹ facile per dimagrire 4 chili: ecco come funziona

La dieta più facile per dimagrire subito 4 chili si basa su 5 pasti. E’ una dieta ipocalorica che funziona seguendo solo semplici regole, vediamo quali. Tra quelle da rispettare ci sono: abolire snack dolci o salati fuori pasto e tutte le bevande alcoliche o zuccherate. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero nella dieta più facile per dimagrire. Colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (g 150), un caffè con un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate oppure 20 gr di biscotti oppure di cereali.Spuntino, si può scegliere tra uno yogurt magro da 125 gr anche alla frutta o un cappuccino con un cucchiaino di zucchero o un pacchetto di crackers integrali da 25 grammi o un frutto di stagione. Pranzo, si può scegliere tra: due uova o tonno sott’olio sgocciolato (80 grammi) o prosciutto crudo o cotto o speck o bresaola (70 grammi) o arrosto di tacchino (80 grammi) o 4-5 bastoncini di pesce impanati e cotti al forno o carne (120 grammi) o pesce fresco o surgelato (130 grammi) o formaggio light (70 grammi). Inoltre si può abbinare un contorno di verdure crude o cotte in quantità a piacere condito con un cucchiaino di olio extravergine di oliva o mezza rosetta (40 grammi di pane).Merenda, si può scegliere tra: uno yogurt magro da g 125 anche alla frutta o 20 grammi di cioccolata o due cioccolatini o una spremuta di arancia o un ghiacciolo o un mini gelatino. Cena, si può scegliere tra: carne (120 grammi) pesce cucinato e condito secondo le proprie abitudini (130 grammi) o qualsiasi tipologia di formaggio (80 grammi) con un contorno di verdure crude o cotte in quantità a piacere condito con un cucchiaino di olio extravergine di oliva o mezza rosetta (40 grammi di pane) oppure una porzione di legumi o di patate (150 grammi). Prima di andare a letto un sorbetto alla frutta o una tisana al finocchio o tarassaco o una camomilla.Come sempre nella diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta più facile è vietata a chi soffre di diabte o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.