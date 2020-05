Dieta delle carote: ecco come dimagrire 5 kg in una sola settimana

Salute e benessere

La dieta delle carote per dimagrire fino a 5 kg in una sola settimana è facile da seguire. E’ una dieta ipocalorica che aiuta a perdere peso velocemente e senza avere lo stress da dieta. La dieta della carota oltre a far dimagrire consente anche di fare il pieno di vitamine e di preparare la pelle ad un’abbronzatura da sballo e un fisico in forma per la prova costume. La carota è un ortaggio arancione perfetto per comporre il giusto apporto di frutta e verdure colorate che permettono all'organismo di funzionare al meglio. Le carote infatti contengfono molte sostanze nutritive e benefiche come: acqua, fibre, potassio, fosforo, calcio, magnesio, selenio, ferro, zinco, rame e vitamite A,B,C ed E.Le carote fanno bene perché hanno un potere tonificante, remineralizzante e purificante. Inoltre, stimolano la diuresi e l'eliminazione delle tossine. Le carote calmano il colon irritabile, stimolano l'arrività del fegato e sono perfette per coloro che hanno problemi di anemia.Ma vediamo ora come funziona la dieta delle carote e cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero. Colazione: un bicchiere di succo di carota. Spuntino di metà mattina: infuso di carota con qualche erba aromatica e poco sale. Pranzo: carote grattugiare crude condite con olio, limone e poco sale o carote lessate al vapore ed eventualmente ridotte in purea.Merenda: un bicchiere di succo di carota. Cena: insalata di verdure miste e carota e una macedonia di frutta senza zucchero. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta delle carote è una dieta molto restrittive e non adatta a tutti ed in particolare è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo. E’ vietata alle donne in gravidanza.