Fase 2 coronavirus, stop autocertificazione dal 3 giugno

Italia

Roma - Dal 3 giugno non ci sarà più bisogno dell'autocertificazione. Da mercoledì infatti cadrà anche l'ultiimo divieto: quello di spostarsi da una regione all'altra. I cittadini saranno quindi liberi di uscire dalla propria regione senza dover portare con sé alcun modulo. Finisce così la stagione delle autocertificazioni che in più versioni, in base ai diversi dpcm che hanno regolamentato il lockdown, hanno accompagnato gli italiani.