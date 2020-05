Dimagrire in fretta 6 kg con la dieta del minestrone: ecco come

Salute e benessere

La dieta del minestrone per dimagrire in fretta 6 kg ha come alimento principale sia a pranzo che a cena proprio il minestrone. E’ una dieta ipocalorica che aiuta a perdere peso velocemente senza troppo stress. Ma come funziona la dieta del minstrone? a dieta del minestrone prevede un programma alimentare settimanale in cui il minestrone è sempre presente sia a pranzo che a cena. Niente fritti, dolci, farina, alcolici, caffè, mentre banane e uva devono essere escluse solo nei primi giorni. Per il resto, possono essere portati in tavola verdure e anche qualche alimento di origine animale.Frutta (in particolare anguria, fragole e ciliegie) e infusi possono essere utilizzati per smorzare la fame. Il menu prevede una colazione e uno spuntino a base di tè, centrifughe di ortaggi, frutta o succhi senza zuccheri aggiunti oppure latte scremato o di soia. A pranzo e a cena è previsto il consumo di minestrone da solo o abbinato a verdure crude o al vapore, patate al forno, frutta, carne magra (pollo), pesce, riso integrale o insalata. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo di una settimana della dieta del minestrone per dimagrire in fretta 6 kg .Lunedì: colazione con 2 grosse arance con tè verde non zuccherato. Spuntino mattina: 2 grosse arance con tè verde non zuccherato. Pranzo: minestrone (porzione libera) e 2 arance senza zggiunta di zucchero. Merenda: 2 grosse arance con tè verde non zuccherato. Cena: minestrone (porzione libera) e 2 arance o due pere. Martedì: colazione con un caffè o caffè d’orzo o tè verde non zuccherati. Spuntino: una tazza di caffè o caffè d’orzo o tè verde non zuccherati. Pranzo: minestrone (porzione libera); un piatto abbondante di bietola o cime di rapa o cicoria cotti al vapore o lessi. Merenda: una tazza di caffè o caffè d’orzo o tè verde non zuccherati. Cena: minestrone (porzione libera); 80 g di fagioli o ceci (pesati a crudo) lessati e conditi con mezzo cucchiaio di olio.Mercoledì: colazione con 2 mele o pere con tè verde non zuccherato. Spuntino: due fette di ananas o pere con tè verde non zuccherato. Pranzo: minestrone (porzione libera); un piatto abbondante di verdure miste bollite o cotte al vapore: asparagi, spinaci, fagiolini. Merenda: 2 kiwi con una tazza di caffè o caffè d’orzo non zuccherato. Cena: minestrone (porzione libera); un piatto abbondante di verdure bollite o al vapore: carciofi, carote, finocchi. Giovedì: colazione con un caffè o tè verde non zuccherati e una banana grande. Spuntino: caffè o tè verde non zuccherati e una banana grande. Pranzo: minestrone (porzione libera); uno stracchino media grandezza. Merenda: caffè o tè verde non zuccherati e una banana grande. Cena: minestrone (porzione libera) con una robiola piccola.Venerdì: colazione con un caffè o tè verde non zuccherati. Spuntino: caffè o tè verde non zuccherati. Pranzo: minestrone (porzione libera); filetto di sogliola al forno (in quantità libera) cotto con poca acqua ed erbe aromatiche miste; una porzione normale di pomodori freschi conditi con un pizzico di sale e del basilico fresco. Merenda: caffè o tè verde non zuccherati. Cena: minestrone (porzione libera); merluzzo (quantità libera) con basilico. Sabato: colazione con un caffè o tè verde non zuccherati. Spuntino: caffè o tè verde non zuccherati. Pranzo: minestrone (porzione libera) con petto di tacchino ai ferri (porzione libera) e dadolata di verdure. Merenda: caffè o tè verde non zuccherati. Cena: minestrone (porzione libera); cosce di pollo senza pelle al forno con salvia e rosmarino; dadolata di verdure mista: melanzane, zucchine e peperoni. Domenica libera.