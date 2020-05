Paoletta Susino confermata alla guida del Pd di Pozzallo

Politica

Pozzallo, 30 maggio 2020. Paoletta Susino confermata alla guida del Partito democratico di Pozzallo. Il Partito Democratico di Pozzallo ha celebrato, nella giornata di ieri, il proprio congresso cittadino. L’assemblea del circolo ha proceduto, nel rispetto delle procedure consentite dall’attuale situazione emergenziale, alla elezione della nuova segretaria del Circolo del Partito Democratico pozzallese. È stata riconfermata per acclamazione Paoletta Susino, 45 anni imprenditrice, da anni impegnata nel Partito democratico, negli organismi nazionali e regionali, già consigliere comunale nel 2002 e candidata a sindaco nel 2017.La neo-eletta segretaria procederà nei prossimi giorni di concerto alla individuazione della segreteria che l’affiancherà nel rinnovato mandato ricevuto e alla presentazione del nuovo manifesto e del programma del Pd Pozzallo. Gli stessi verranno presentati e illustrati nelle prossime settimane in videoconferenza, in streaming sulla pagina facebook del circolo, aperta ad iscritti e simpatizzanti. “Il Partito Democratico, è da sempre la mia casa – questo il commento di Paoletta Susino – ringrazio tesserati e simpatizzanti che mi hanno riconfermato la propria fiducia.Insieme a loro e attraverso il confronto costante con il mondo delle associazioni e delle categorie produttive, in un’ottica di revisione della attività politica rivolta al territorio, dimostreremo che il Pd rimane ad oggi una delle uniche formazioni politiche capaci ancora di avere un forte radicamento e di incidere sulle scelte che riguardano cittadini e imprese”.