Attualità

Modica, abbattimento barriere architettoniche e nuove panchine: ecco dove FOTO Modica, abbattimento barriere architettoniche e nuove panchine: ecco dove FOTO

Galllery

Modica – “Piccole migliorie di arredo urbano che rendono più confortevoli le nostre strade”. Lo annuncia in un post con foto pubblicarto su Facebook dal sindaco Ignazio Abbate. “Nuove panchine in Via Sacro Cuore, in Corso Umberto e in piazza Ottaviano. In via Sacro Cuore, - scrive Abbate - oltre ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, a breve verrà realizzata la prosecuzione del marciapiede fino all'incrocio con Via Aldo Moro per permettere ai pedoni di percorrere in sicurezza la trafficata via”.