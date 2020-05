Salute e benessere

Saltare la cena per dimagrire 10 kg: il metodo della dieta Dinner Cancelling Saltare la cena per dimagrire 10 kg: il metodo della dieta Dinner Cancelling

La Dinner Cancelling ovvero saltare la cena per dimagrire velocemente è una dieta che permette di perdere peso in poche settimane. E’ una dieta resa famosa anche dal famoso showman Rosario Fiorello che è riuscito a perdere diversi chili seguendo questo metodo infallibile. L’idea della Dinner Cancelling nasce da Dieter Grabbe, esperto di alimentazione e di salute naturale che ha dedicato anche un libro, dall’omonimo nome, al metodo rivoluzionario. Il Dinner cancelling attiva le “heat shock”, particolari molecole che si moltiplicano con il digiuno e mantengono in forma gli organi e i muscoli del corpo umano. Il metodo si basa principalmente su uno stile di vita salutare e, saltare il pasto serale consente di perdere peso.Il metodo è stato creato Dieter Grabbe, esperto di alimentazione e di salute naturale. Nel volume che ha lo stesso nome della dieta, lo studioso spiega come funziona il metodo: “non si limita al solo digiuno serale, ma è un regime alimentare da seguire fin dalla colazione.”Il digiuno serale attiva le molecole “heat shock”,che consentono alle strutture proteiche dell’organismo di lavorare in maniera ottimale. Brevi periodi di digiuno, come saltare la cena, duplicano le molecole heat shock e, di conseguenza, organi e muscoli funziona meglio”. Il programma specifico, inoltre, trova attinenza negli studi di Roy Walford, pioniere della longevità attraverso la riduzione calorica. Grabbe definisce il suo programma “ una vacanza per gli organi”, pochi anche con un digiuno a settimana permette al fegato, all’intestino e ai reni di rigenerarsi.Ma come funziona la dieta Dinner Cancelling? La regola principale è quella di non mangiare dopo le ore 17.È fondamentale assumere durante la giornata sostanze nutrienti che consentono di non avere ulteriore appetito e, dalle 17 in poi, bisogna consumare solo molti liquidi. Occorre rinunciare alla cena in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il metodo prevede di saltare il pasto due o tre volte a settimana, utilizzando il metodo per alcuni mesi o anche per tutto all’anno. Nei giorni in cui si applica il digiuno serale è fondamentale anche bere durante il giorno oltre due litri di acqua, preferibilmente acqua a temperatura ambiente. Per il resto della giornata, invece, bisogna limitare i grassi: 5% carboidrati, 25% proteine e 10% grassi, questo l’apporto calorico adeguato.Per avere una perdita di peso sicura poccorre anche associare a questo metodo dietetico una regolare attività fisica, basta anche fare una passeggiata a passo veloce di almeno 20 minuti al giorno.