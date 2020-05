Economia

Fase 2 a Marina di Modica e Maganuco: ripartenza frazioni balneari Fase 2 a Marina di Modica e Maganuco: ripartenza frazioni balneari

Modica - In previsione di una adeguata ripartenza, anche alla luce dell’approssimarsi della stagione estiva, il presidente di Confcommercio Modica, Emanuele Iemmolo, accompagnato dal vicepresidente Valentina Baglieri, ha incontrato il sindaco Ignazio Abbate. Con quest’ultimo è stato avviato un confronto sulle misure necessarie per usufruire al meglio delle frazioni balneari della città, Marina di Modica e Maganuco. Confronto che ha riguardato l’accesso dei cittadini alle spiagge libere e la fruizione degli spazi da parte degli operatori economici. Si sta cercando di comprendere quali potranno essere gli spazi da destinare alle attività produttive, sempre in conformità con le norme di sicurezza sanitaria.Inoltre, è in procinto di definizione la destinazione di nuovi spazi da destinare al parcheggio delle auto. In più, si sta cercando di operare per avviare delle iniziative di intrattenimento che possano fungere da supporto per le realtà economiche operative nella frazione. Ci si è anche soffermati sul differimento della scadenza Imu, inizialmente prevista a giugno, per il 30 settembre, circostanza che permetterà alle attività economiche di rodare il riavvio con minore pressione. Potrà beneficiare del differimento chi produrrà un’autocertificazione tesa ad attestare lo stato di crisi. Confcommercio Modica e amministrazione comunale, poi, si sono confrontati sul trasporto pubblico e sulla necessità di migliorare i collegamenti con le zone turistiche così da permettere sia ai visitatori sia ai cittadini di conoscere in una maniera più approfondita il territorio urbano.