Fase 2 coronavirus ed estate 2020 Modica: divieti e regole

Modica - È stata firmata l’ordinanza che disciplina l’imminente stagione estiva, quest’anno adeguata alle misure per contrastare l’emergenza Covid-19. Il provvedimento sindacale fa seguito all’incontro tenutosi in settimana presso la Prefettura di Ragusa del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato ai sindaci e ai comandanti delle Polizie Locali iblee e prevede una regolamentazione armonizzata del territorio comunale con misure sperimentali di prevenzione e di vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento. In particolare l’ordinanza fa specifico riferimento all’uso di mascherine, ai divieti di assembramento, alle disposizioni per gli esercizi pubblici, alle attività rumorose e ai pubblici spettacoli, alla regolamentazione delle emissioni sonore nella stagione estiva provenienti da cantieri e da pubblicità fonica, ai controlli e alle sanzioni. “Ci siamo adattati a quanto previsto dai Decreti del Governo e alle ordinanze del Presidente della Regione Sicilia. L’invito per tutti è quello di rispettare le misure di sicurezza previste. Auspico nella collaborazione e nel senso civico di ogni cittadino e di ogni soggetto che si trovi a Modica. I controlli delle forze di polizia saranno costanti ma spero che siamo limitatissimi i provvedimenti restrittivi. Ognuno di noi ha l’obbligo di dare il proprio contributo per prevenire la diffusione del contagio”.