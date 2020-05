Carceri: Commissione Antimafia ascolterÃ  Di Matteo e Basentini

Sicilia

Palermo, 27 mag. - La Commissione nazionale antimafia, presieduta dal senatore Nicola Morra, ascolterà il consigliere del Csm Antonino Di Matteo e l'ex capo del Dap Francesco Basentini. Le audizioni, come appende l'Adnkronos, sono state decise oggi, ma non si conoscono ancora le date. Di Matteo verrà ascoltato dopo il suo intervento telefonico alla trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti e sulla polemica sull'incarico di capo del Dap che gli fu proposto nel giugno 2018 dal ministro Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli all'indomani diede però l'incarico a Francesco Basentini.Si parlerà anche del problema delle scarcerazioni. Anche Francesco Basentini, che è stato nel frattempo sostituito da Dino Petralia, verrà sentito sulle scarcerazioni e le polemiche che sono scaturite.