Dieta con frutti di bosco: ecco come perdere 3 kg in 5 giorni

Salute e benessere

La dieta con frutti di bosco può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. E’ una dieta ipocalorica che aiuta a depurare l’organismo e rimettersi in forma. E’ tra le diete più seguite in questo periodo dell’anno in quanto si basa sul consumo di alimenti freschi e semplici. La dieta con frutti di bosco serve a dare una smossa al metabolismo e a far perdere peso senza troppi stress. Ma vediamo quali sono gli alimenti principali della dieta con frutti di bosco: mirtilli, lamponi, more, fragole e ribes.Si tratta di frutta con un bassissimo apporto di zuccheri, conferiscono un immediato senso di sazietà, in più sono dei potenti antiossidanti e non per ultimo riattivano la circolazione sanguigna. In particolare i lamponi sono ricchi di capsaicina, un composto che aiuta a ridurre l’aumento del grasso addominale. La dieta dei frutti di bosco sfrutta le proprietà di mirtilli, more, ribes e lamponi, che portare ad un dimagrimento veloce che però scongiuri il tanto odiato effetto yo-yo. Come funziona? Questo regime dimagrante, che oltre ad essere efficace è anche molto gustoso, è caratterizzato da tre pasti principali e da due spuntini. Le calorie assunte sono ridotte, ma non viene eliminato nessun tipo di alimento e sono presenti sia le proteine che i carboidrati.Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta con frutti di bosco in un esempio di menù giornaliero. Colazione con uno yogurt a base di frutta oppure una centrifuga, accompagnate da cereali oppure da un panino integrale. Pranzo: pasta oppure riso (60 grammi) conditi con verdure e serviti con un contorno gustoso. Cena: carne o pesce (200 grammi) con contorno leggero. Gli spuntini sono a base di frutti di bosco, che possono essere serviti freschi, come macedonia, con lo yogurt oppure sotto forma di frullato. L’effetto detox è assicurato e in soli 5 giorni perderete ben 3 kg, ma soprattutto vi sentirete molto più leggere.Questa dieta infatti ha anche un effetto drenante, aiutando a sgonfiare la pancia e a riattivare la microcircolazione, fondamentale per eliminare la cellulite. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta con frutti di bosco è viatata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.