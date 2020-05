Dieta, come dimagrire 8 kg in 10 giorni con proteine e frullati

Salute e benessere

La dieta Starter è la dieta ideale da seguire se si vuole dimagrire fino a 8 kg in 10 giorni. La dieta Starte è una dieta che prevede il consumo di proteine e di cibi liquidi e in particolare di frutta e verdura sotto forma di frullati e centrifughe. Sono ammesse anche le proteine, mentre i grassi e i carboidrati vanno eliminati totalmente. In questo modo è possibile riattivare il metabolismo e bruciare i cuscinetti adiposi velocemente. La dieta SAtarter così come la maggior parte delle diete prevede l’esclusione di alcuni alimenti e di conseguenza deve essere seguita con cautela e solo dopo aver consultato il proprio medico di famiglia. la dieta Starter è assolutamente vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.Un’alimentazione iperproteica infatti può affaticare i reni, mentre nel lungo periodo la mancanza di carboidrati può provocare un rallentamento del metabolismo. Per questo è fondamentale rivolgersi sempre ad un medico per capire se si tratta del regime alimentare giusto per voi. Ciò che rende ottima la dieta Starter è al sua capacità di dare sprint al processo di dimagrimento. Ciò significa che perderete da subito molti chili e questo vi regalerà la giusta motivazione per continuare a fare sacrifici e dimagrire. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’importanza dell’attività fisica che, nel caso della dieta Starter, ha il compito di aiutarvi a mantenere i muscoli tonici, trasformando la massa grassa in magra.Una volta terminata la prima fase più rigida, potrete passare alla seconda in cui è previsto il reinserimento dei carboidrati in modo graduale, sotto forma di cereali integrali. Infine potrete riprendere a mangiare tutti gli alimenti, mantenendo sempre uno stile di vita sano ed evitando gli eccessi.