Scuola, voti addio alle elementari

Roma - Voti addio alle elementari. Dal prossimo anno scolastico la valutazione finale degli alunni nella scuola elementare non sarà più espressa con i voti numerici ma con un giudizio. La Commissione Cultura del Senato ha infatti dato il via libera ad un emendamento della senatrice Vanna Iori al decreto scuola. Viene così mandata in soffitta la norma introdotta nel 2008 all’epoca della ministra Maria Stella Gelmini.