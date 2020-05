Italia

Bonus colf e badanti da 1000 euro: ecco tutti i passaggi per fare domanda Bonus colf e badanti da 1000 euro: ecco tutti i passaggi per fare domanda

Roma – Il bonus colf e badanti fino a 1000 euro in 2 mesi, aprile e maggio, si può richiedere in pochi e semplice passaggi. Il bonus inserito nel decreto di Rilancio è tra le misure del Governo per aiutare le famiglia in difficoltà con l’emergenza coronavirus.Ma vediamo quali sono i passaggi da seguire per fare la domanda ed ottenere il bonus da 1000 euro dei due mesi per aprile e maggio. La richiesta deve essere fatta all'Inps tramite il sito internet oppure il call center, ma in alternativa ci si può rivolgere a un patronato che effettua la procedura per conto del richiedente.Se si sceglie la procedura online, è necessario avere un Pin (codice indentificativo personale) rilasciato dall’istituto di previdenza, oppure un’identità digitale Spid almeno di secondo livello, o una carta di identità elettronica 3.0, o la carta nazionale dei servizi. Il Pin, va ricordato, serve anche se si ricorre al call center. Ecco nel dettaglio come procedere per presentare domanda e fare richiesta del bonus colf e badanti da 500 euro al mese per due mesi. Il percorso online parte dalla pre-home page del sito Inps dove in questi giorni sono presenti i principali servizi e news legati all’emergenza Covid. Si clicca sul servizio «indennità Covid-19 per lavoratori domestici» e si passa alla pagina in cui vanno inserite le proprie credenziali.Successivamente si arriva alla procedura di domanda vera e propria. Il sistema, dopo aver riconosciuto l’utente, precarica i dati anagrafici necessari per la richiesta. In caso di errori è necessario passare all’area anagrafica della sezione riservata del sito e poi ritornare alla procedura.