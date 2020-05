Italia

Bonus affitto con cessione del credito per le imprese: ecco come funziona Bonus affitto con cessione del credito per le imprese: ecco come funziona

Roma – Un bonus affitto con cessione del credito per le imprese è stato insetìrito nel decreto di Rilancio per aiutare le attività commerciale in difficoltà economica.La cessione del credito è lo strumento con il quale il decreto Rilancio tenta di offrire liquidità alle imprese in difficoltà. I vari crediti d’imposta introdotti dal DL n. 34/2020 (tra cui il nuovo ecobonus del 110%) possono essere utilizzati direttamente dal beneficiario in compensazione, ovvero ceduti ad altri soggetti in caso di incapienza o altre difficoltà nell’utilizzo del rimborso fiscale.È questa la ratio della cessione del credito che, come abbiamo visto in apertura, si applica anche al nuovo e più esteso bonus affitti del 60% e, in genere, a tutti i bonus introdotti dal decreto Rilancio, dalla sanificazione all’adeguamento degli ambienti di lavoro. Anche il bonus affitto potrà essere ceduto ad altri soggetti, comprese banche ed istituti di credito. La cessione alla banca, in particolare, dovrebbe consentire di poter trasformare il credito fiscale in un rimborso monetario. Se i contorni della cessione del credito sono chiari, mancano ancora i dettagli, tutt’altro che di poco conto. Spetterà all’Agenzia delle Entrate definire, mediante apposito provvedimento, come esercitare l’opzione così come i soggetti ai quali si potrà cedere il bonus affitto del 60%.Ed è in questa occasione che si scioglieranno i dubbi sulla possibilità di cedere il bonus affitto al proprietario dell’immobile, in cambio di uno sconto di pari importo sul canone di locazione.