Economia

Fase 2 Modica, negozi di souvenir e chincaglierie aperti domenica e festivi Fase 2 Modica, negozi di souvenir e chincaglierie aperti domenica e festivi

Modica - Il sindaco di Modica con propria ordinanza, la 22816 del 28 maggio 2020, ha disposto l’apertura al pubblico, nei giorni domenicali e festivi, degli esercizi addetti alla vendita di souvenir e chincaglierie, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio. L’ordinanza trova la sua motivazione nella circolare della Protezione Civile della Regione siciliana, la n° 19 del 23 maggio u.s., con la quale si dà facoltà ai sindaci di poter disporre con proprie ordinanze, attese le cautele, gli obblighi e le precauzioni utile a contrastare il diffondersi del Covid -19, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici ed in luoghi di culto con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo chiusura.