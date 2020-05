Modica, le case di riposo riaprono alle visite dei parenti: ecco quando

Attualità

Modica - A partire dal 1° giugno sarà nuovamente consentito andare a trovare i propri casi ospiti delle case di riposo di Modica. Lo ha deciso il Sindaco anche alla luce dell’analogo provvedimento preso dall’Assessore Regionale alla Sanità in merito alle visite ai degenti degli ospedali siciliani e al deciso calo della curva dei contagi. Naturalmente bisognerà rispettare delle regole ben precise. Sono ammesse le visite solo dei parenti più stretti e la visita non può durare più di mezz’ora. Gli ospiti delle strutture saranno divisi in due gruppi, uno per le visite antimeridiane e l’altro pomeridiane.I visitatori dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine e dovranno essere sottoposti a misurazione della temperatura prima di entrare. E’ fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di un metro con gli ospiti. I titolari delle case di riposo dovranno infine far compilare un’autocertificazione al visitatore dove dichiara le sue condizioni di salute. “Sono molto soddisfatto di questa decisione – commenta il Sindaco – perché finalmente veniamo incontro alle tantissime richieste che ho ricevuto nelle ultime settimane da parte di cittadini che hanno il papà, la mamma, i nonni ospiti delle case di riposo senza poterli vedere. Mi auguro che tutto sia fatto con criterio e in ossequio delle regole vigenti. Solo così non metteremo a rischio la loro e la nostra salute”.