Salute e benessere

Dimagrire velocemente 3 kg in 4 giorni: ecco la military diet

La military diet o dieta militare è la dieta ideale per dimagrire fino a 3 chili in quattro giorni.Si tratta di una dieta che nasce negli Stati Uniti e promette una perdita di peso notevole in un lasso di tempo piuttosto breve. Questo perché riduce l’assunzione di calorie, grazie ad uno schema molto rigido e rigoroso, da qui il termine “militare”. La dieta militare o military diet prevede un piano alimentare con un basso contenuto calorico per tre giorni, che vengono seguiti da quattro giorni con un’alimentazione meno restrittiva. Non è prevista un’attività fisica anche se, come sempre, è consigliata.La dieta militare è suddivisa in due fasi da sette giorni: nei primi tre giorni si assumono un massimo di 1000-1500 calorie al giorni, mentre negli altri si mangia in modo equilibrato. A tavola bisogna portare alcuni cibi brucia grassi come il pompelmo e la caffeina. Inoltre bisogna ridurre il consumo di carboidrati a favore di alimenti ricchi di proteine, come le uova, la carne e il tonno. Nel regime alimentare delle military diet non devono mancare nemmeno le verdure e la frutta, mentre sono ammessi anche i fiocchi di latte e il gelato, ma a patto che siano combinati nel modo giusto per favorire il metabolismo.La dieta è molto simile ad altri regimi alimentari a base di proteine, come la Dukan e la Atkins, e promette ottimi risultati in breve tempo. Ma vediamo come si mangia nella military diet per dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni. A colazione si consiglia mezzo pompelo, un caffè, pane tostato e un uovo. A pranzo si può consumare del tonno al naturale, accompagnato da una fetta di pane e una tazza di tè verde. A cena invece potete concedervi 90 gr di petto di pollo, un piatto di fagioli o broccoli, e per concludere una mela e un gelato alla vaniglia.