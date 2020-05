Dieta rapida per dimagrire in 2 giorni: ecco come e menÃ¹ d'esempio

Salute e benessere

La dieta rapida per dimagrire in 2 giorni è facile da seguire. Si basa su un menù giornaliero senza pane e senza pasta. E’ una dita ipocalorica ed ideale per chi vuole liberarsi subito di qualche chilo in più. Trattandosi di una dieta molto restrittiva raccomandiamo come sempre di non seguire questo regime alimentare oltre i due giorni e di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. la dieta rapidna non è adatta a chi soffre di diabete o altre patolgie importanti e alle donne in gravidanza.Ma vediamo ora cosa si mangia in un menù d’esempio nei due giorni della dieta rapida per dimagrire subito. Menù di esempio. Appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione con un bicchiere di latte scremato 1 tazza piccola (o tè o caffè) + 30 g di cereali integrale. Spuntino: un kiwi o una pera. Pranzo: insalata con 90 g di pollo o tonno. Merenda: uno yogurt magro. Cena: zucchine e 100-120 g di pesce in padella. la dieta rapida consente di perdere peso velocemente in quanto prevede un massimo di 1000 calorie al giorno a cui va associata anche una buona dose di attività fisica, anche una passeggiata a passo spediato di almeno 30 minuti.La dieta rapida prende spunto dalla famosa dieta turbo della dottoressa Haylie Pomroy .